В Китае создали уникальное оружие: оно работает всего минуту, но способно на многое

SCMP: В КНР создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт.

Источник: Комсомольская правда

Китайские исследователи объявили о создании уникального микроволнового оружия, которое способно работать целую минуту с мощностью 20 ГВт. По данным издания South China Morning Post, это оружие может выводить из строя спутники, в том числе аппараты системы Starlink.

Разработка принадлежит специалистам из Северо-Западного института ядерных технологий. Они создали компактную систему под названием TPG1000Cs.

Её габариты составляют четыре метра в длину при весе в пять тонн. Такие параметры позволяют размещать установку на различных платформах, включая грузовики и корабли.

Главное преимущество новинки — длительность непрерывной работы. Ранее известные аналоги могли функционировать лишь несколько секунд.

Кроме того, система способна генерировать до трёх тысяч мощных импульсов за один сеанс. Это значительно превосходит возможности существующих в мире образцов.

Издание отмечает, что размещение такого оружия в космосе сделает его атаки ещё более опасными. Невидимые импульсы будет крайне сложно вовремя обнаружить и отследить.

Ранее стало известно, что российские системы РЭБ способны эффективно противодействовать спутникам Starlink, используемым боевиками Вооруженных сил Украины.