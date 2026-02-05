Глава Госавианадзора: Неисправные самолеты массово допускают к полетам в России

28 июня 2025 года у легкомоторного самолета отказал двигатель, после чего воздушное судно вошло в пике и потерпело крушение вблизи деревни Паново в Коломенском районе Московской области. Позднее СМИ сообщили, что у самолета не было сертификата летной годности.