Глава Госавианадзора: Неисправные самолеты массово допускают к полетам в России

В России массово допускают к полетам неисправные самолеты, а также воздушные суда с незавершенным техническим обслуживанием или неустраненными дефектами. Об этом в среду, 4 февраля, заявил руководитель Госавианадзора Владимир Ковальский.
— К сожалению, мы по-прежнему выявляем — это довольно распространено — фиктивное выполнение работ. Особенно тревожно это выглядит на фоне некоего снижения порога допустимого нарушения. В принципе любое нарушение недопустимо, — высказался Ковальский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне.
Он добавил, что специалисты игнорируют запреты на перестановку компонентов, несвоевременно проводят структурные ремонты самолетов и не соблюдают условия среды при выполнении работ, приводит слова главы ведомства Telegram-канал «Авиаторщина».
28 июня 2025 года у легкомоторного самолета отказал двигатель, после чего воздушное судно вошло в пике и потерпело крушение вблизи деревни Паново в Коломенском районе Московской области. Позднее СМИ сообщили, что у самолета не было сертификата летной годности.