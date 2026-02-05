Ричмонд
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии

РЖД проработают опцию организации обучения железнодорожников из Бразилии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. РЖД проработают возможность организации обучения железнодорожников из Бразилии, их подготовки и повышения квалификации, сообщили РИА Новости в компании.

В мероприятиях российско-бразильского бизнес-форума 4−5 февраля участвует первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов. Он в ходе поездки провел переговоры с заместителем генерального директора Национального агентства наземного транспорта Бразилии Лукасом Лимой.

«…проработать опции по организации профильного обучения, подготовки и повышения квалификации железнодорожного персонала, в том числе в рамках мастер-классов в формате онлайн на площадке Академии по транспорту БРИКС, а также выездных программ в Университете Бразилиа», — рассказали в РЖД итоги встречи.