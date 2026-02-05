РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии

«…проработать опции по организации профильного обучения, подготовки и повышения квалификации железнодорожного персонала, в том числе в рамках мастер-классов в формате онлайн на площадке Академии по транспорту БРИКС, а также выездных программ в Университете Бразилиа», — рассказали в РЖД итоги встречи.