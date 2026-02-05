Экс-главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Куроедов скончался на 82-м году жизни

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Куроедов скончался в возрасте 81 года. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил источник в окружении адмирала флота.
— Владимир Иванович ушел из жизни, — цитирует собеседника ТАСС.
Куроедов родился в 1944 году в Бамбурово Приморского края. Сначала он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова, после — Военно-морскую академию и Военную академию Генерального штаба.
В 1967 году командовал штурманской боевой частью, в 1971—1973 годах был командиром сторожевого корабля. В 1976-м был назначен начальником штаба, заместителем командира бригады кораблей охраны водного района. Куроедов возглавлял главкомат ВМФ РФ с 1997 по 2005 годы.