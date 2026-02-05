Герой России, которого обнял Путин, раскрыл, о чем говорил с президентом

Герой России и участник программы «Время героев» Станислав Кочев, которого в ходе передачи обнял глава государства Владимир Путин, рассказал о содержании беседы с президентом.
— Он задал мне несколько вопросов касаемо моей службы. Я их не буду раскрывать. Но поблагодарил. Я, конечно, в свою очередь тоже немножко растерялся, честно говоря. Сказал спасибо, — отметил он в видео, которое опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Боец добавил, что в первый раз разговаривал с лидером страны так близко. Он подчеркнул, что до этого уже несколько раз встречался с Путиным. Кочев также уточнил, что Россия — многонациональная страна, где существует один единый народ.
Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.
Глава государства также подчеркнул, что национальная армия переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.