Bild: завещание Карла Лагерфельда могут оспорить

Как пишет издание Bild, господин Буассон сообщил родственникам Карла Лагерфельда — потомкам двух его сестер, умерших раньше самого дизайнера, что его завещание оспаривается. Если документ будет признан недействительным, то именно они разделят наследство. По законам Франции и Монако, где жил дизайнер, завещание можно оспорить — например, если завещателя признают недееспособным из-за болезни.