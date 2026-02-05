Скончался экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

На 82-м году жизни сконачался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Куроедов. Об этом рассказали РИА Новости в его окружении.
«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — заявили в окржуении адмирала.
Владимир Иванович Куроедов родился 5 сентября 1944 года в поселке Бамбурово Хасанского района Приморского края. Получил образование в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С. О. Макарова (штурманский факультет), Военно-морской академии (командный факультет) и Военной академии Генерального штаба.
Куроедов возглавил Военно-морской флот в 1997 году и занимал эту должность до сентября 2005 года. Звание адмирала ему было присвоено в 2000 году.