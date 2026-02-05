«Для тех, кто выбирает здоровье и сильный дух!»: в Уфе появился бассейн для моржей

Председатель организации и координатор проекта Николай Самойленко отметил, что поддержка администрации — это признание важности движения зимнего плавания и реальный вклад в оздоровление горожан. По его словам, новая площадка готова к новым рекордам, крупным стартам и занятиям всех, кто выбирает здоровый и закаленный образ жизни.