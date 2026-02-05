«Для тех, кто выбирает здоровье и сильный дух!»: в Уфе появился бассейн для моржей

На Солдатском озере в парке имени Якутова в Уфе появился современный понтонный бассейн длиной 25 метров с четырьмя плавательными дорожками, предназначенный для занятий зимним плаванием. Создание объекта, утверждают в мэрии, стало возможным благодаря победе городской общественной организации «Клуб зимнего плавания “Белые куницы” в конкурсе грантов главы администрации столицы Башкирии в 2025 году.
Проект «Закаленная Россия: Новые горизонты», инициированный клубом, направлен на популяризацию зимнего плавания как уникального вида спорта и эффективного средства закаливания. Обновленная площадка полностью соответствует стандартам для проведения крупных всероссийских соревнований.
В честь открытия бассейна состоялся масштабный флешмоб по обливанию холодной водой, в котором приняли участие более 200 человек — опытные «моржи» и зрители. Среди них более 30 человек впервые решились на эту процедуру. Кульминацией реализации проекта станет суточный заплыв, посвященный памяти участников специальной военной операции.
Председатель организации и координатор проекта Николай Самойленко отметил, что поддержка администрации — это признание важности движения зимнего плавания и реальный вклад в оздоровление горожан. По его словам, новая площадка готова к новым рекордам, крупным стартам и занятиям всех, кто выбирает здоровый и закаленный образ жизни.
