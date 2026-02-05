Умер Владимир Куроедов, бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России и адмирал флота. Его не стало в возрасте 81 года. Информацию о его смерти после продолжительной болезни подтвердили РИА Новости в окружении адмирала.
Куроедов родился в Приморском крае в 1944 году. Свою морскую карьеру он начал после окончания Тихоокеанского военно-морского училища в 1967 году.
Он последовательно занимал командные должности на Тихоокеанском и Балтийском флотах. В 1997 году его назначили Главнокомандующим ВМФ России.
Адмирал руководил флотом в сложный период, включая катастрофу подлодки «Курск» в 2000 году. После аварии батискафа АС-28 в 2005 году он был освобожден от должности.
После ухода с военной службы Куроедов активно занимался общественной и научной работой. Он возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ» и был членом нескольких академий.
Также 5 февраля стало известно о смерти американского певца Ламонта Маклемора, который был одним из основателей группы 5th Dimension, популярной в 1960-х и 1970-х годах.