Врач предупредил о вреде привычки ставить несколько будильников

Многие люди привыкли ставить несколько будильников, чтобы не проспать, но эта привычка может быть опасна для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что повторные звонки нарушают естественный цикл сна и могут приводить к серьезным последствиям. Об этом пишет «Абзац».
«У человека нарушается фаза сна, разрушается полный сон. Это приводит к перевозбуждению нервной системы. В свою очередь, этот процесс формирует определенные неврозы, нервные тики, невриты, появляется повышенная раздражительность», — пояснил Прокофьев.
Врач отметил, что пробуждаться лучше постепенно, без множества повторяющихся будильников. Он добавил, что удобнее использовать технологии умного дома, когда включается тихая музыка и свет, ведь человек естественно просыпается от света, а постоянные повторные сигналы и страх проспать вредят организму.
По словам врача, важная часть здорового сна — правильная температура и влажность в комнате, отсутствие яркого света, посторонних шумов и стрессовых факторов. Он также отметил, что оптимальная продолжительность ночного отдыха — около восьми часов.
Ранее сомнолог Алена Гаврилова поясняла, что короткий сон в дороге на работу не причиняет вреда. Однако важно отличать его от состояния хронической усталости.