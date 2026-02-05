Врач предупредил о вреде привычки ставить несколько будильников

Многие люди привыкли ставить несколько будильников, чтобы не проспать, но эта привычка может быть опасна для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что повторные звонки нарушают естественный цикл сна и могут приводить к серьезным последствиям. Об этом пишет «Абзац».