Их разлучила смерть: история любви Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко

На 91-м году жизни скончалась цирковая артистка Гитана Леонтенко. Она пережила своего мужа, народного артиста СССР Алексея Баталова на восемь лет. Он умер в июне 2017 года. История любви Леонтенко и Баталова — в материале «Вечерней Москвы».
До свадьбы ждали 10 лет.
Судьбоносная встреча Баталова и Леонтенко произошла в 1953 году в Ленинграде. 26-летнего актера тогда утвердили на главную роль в фильме «Дело Румянцева», а 18-летняя Леонтенко приехала в город на гастроли с цирком.
После знакомства между молодыми людьми тут же возникла симпатия, но зайти дальше они не могли. На тот момент Баталов был женат на своей подруге детства Ирине, с которой они заключили брак еще в 17-летнем возрасте. Кроме того, против отношений с актером были родственники цирковой артистки, видевшие ее в будущем только вместе с цыганом. Да и сама Леонтенко не была готова закончить карьеру в цирке ради семьи.
В 1955 году Баталов стал отцом — у них с Ириной родилась дочь Надежда. Однако появление ребенка не смогло спасти их брак: актер много времени проводил на съемках, ставил на первое место работу, а не семью. Кроме того, в паре вспыхивали скандалы на почве ревности, так как ходили слухи о романах Баталова на стороне. Позже Ирина озвучивала и версию о том, что встретила новую любовь и потому решила уйти от супруга. Какой бы ни была настоящая причина их расставания, в 1958 году супруги развелись.
В 1963 году, спустя 10 лет со дня знакомства, Баталов сделал Леонтенко предложение. Это случилось в Грузии. Актер потом рассказывал в интервью, что он и Леонтенко чувствовали особую близость и были уверены, что у них может сложиться семья.
Свадьба была скромной: праздновали в съемной комнате, но в окружении самых близких друзей и родителей, когда-то противившихся этому союзу.
— Я не хотела выходить замуж. Для меня главным в жизни оставалась работа. Ну как я уйду из цирка, что буду делать? Обед готовить? Мир за барьером манежа казался мне чужим. Но Алеша мне очень нравился, он был потрясающим! Голубые глаза, голос необыкновенный, а как он стихи читал… По сравнению с теми мужчинами, которых я видела ежедневно, Алексей был совершенно другой, — вспоминала артистка.
Первое время после свадьбы у молодоженов не было семейного быта и домашнего очага в привычном понимании. Баталов был занят на съемках кино, а Леонтенко — в цирковых постановках. Затем Баталова утвердили на роль канатоходца Тибула в фильме «Три толстяка». В одной из сцен он должен был пройти по проволоке над многолюдной площадью. Благодаря любимой супруге актер сам смог исполнить этот трюк — Леонтенко часами занималась с ним на манеже.
Юрий Николаев и его жена: история знакомства.
— Я ведь его не заставляла, а учила. Пройти по канату в образе канатоходца Тибула Алеше требовалось по сюжету. И он хотел это непременно сделать без дублера. А кому было его учить, если не мне — цыганке, потомственной циркачке, наезднице и танцовщице. Кстати, еще я научила его ездить на лошади, — делилась Леонтенко.
Рождение дочери Маши.
В 1968 году Леонтенко забеременела и вовсю готовилась к появлению ребенка. Когда у нее начались схватки, Баталов находился на съемках фильма «Живой труп», поэтому в роддом артистка поехала сама. Там Леонтенко сказала врачам, что из-за особенностей своего тела и полученных за время выступлений в цирке травм не сможет родить естественным путем. Медики к ней не прислушались. Роды оказались тяжелыми. Спустя время дочке Баталова и Леонтенко, которую назвали Мария, поставили диагноз «Детский церебральный паралич» (ДЦП).
— В тот период я снимался в Ленинграде, редко приезжал к близким в Москву. Знал, что роды были тяжелыми, но, слава богу, все обошлось. Есть Машка! Болезнь проступала медленно, подло… Мы стали замечать, что с девочкой что-то не то: она плохо двигается. И прозвучал страшный диагноз: детский церебральный паралич. Весь этот тяжелый груз обрушился на Гитану и ее мать, — вспоминал Баталов.
Родители девочки не опустили руки: они много времени уделяли ее воспитанию и реабилитации. Актер зарабатывал деньги для семьи, а его супруга оставила работу, чтобы помогать дочке.
Семья считала, что девочка пострадала из-за халатности врачей. Но конфликты и выяснения обстоятельств не вернули бы ей здоровье. Поэтому близкие Маши приложили все усилия для ее благополучия. Учителя приходили к ним домой, мама и бабушка Марии разучивали с ней специальные упражнения и занимались ее речью.
«Я — Майяман»: история любви Щедрина и Плисецкой.
— В результате сейчас наша дочь образованный человек. Одних книг она прочла в десять раз больше, чем я. После школы дистанционно окончила сценарный факультет ВГИКа, написала книгу. Ее приняли в Союз писателей. Маша очень любит музыку, пишет профессиональные критические статьи. Благодаря специальной клавиатуре может работать на компьютере, — рассказывал актер.
Их разлучила смерть.
15 июня 2017 года Алексей Баталов умер. Ему было 88 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца, к которой привели осложнения после перелома шейки бедра и последующей операции, а также сопутствующие заболевания и преклонный возраст. Последние пять месяцев жизни Баталов провел в больничной палате одного из стационаров в Подмосковье.
— Алеша попал в больницу. Но он выкарабкался из болезни. Доктор пообещал мне, что назавтра его выпишут. Дома мы подготовили все к его возвращению, ждали утром домой. А он умер ночью, — вспоминала Леонтенко.
Более 30 лет ожидания: история любви Карла III и Камиллы Паркер-Боулз.
После смерти Баталова его вдову и дочь начали опекать юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина. Они заключили договор пожизненной ренты, по которому студия-мастерская и две квартиры семьи переходили Дрожжиной. У юриста была генеральная доверенность на распоряжение счетами Баталовых. Однако в 2020 году Леонтенко сообщила полиции, что ее обманули, подсунув документ на подпись. Суд признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Недвижимость вернулась в распоряжение Леонтенко.
После смерти актера Гитана и Мария проживали в квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина». Леонтенко рассказывала, что стала «почти затворницей». Кроме того, она лишилась зрения — со слов артистки, это произошло после того, как ей «подсыпали что-то».
5 февраля стало известно о смерти Леонтенко. Прощание с артисткой пройдет 6 февраля. Ее похоронят рядом с мужем на Преображенском кладбище в Москве.