Их разлучила смерть: история любви Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко

В 1955 году Баталов стал отцом — у них с Ириной родилась дочь Надежда. Однако появление ребенка не смогло спасти их брак: актер много времени проводил на съемках, ставил на первое место работу, а не семью. Кроме того, в паре вспыхивали скандалы на почве ревности, так как ходили слухи о романах Баталова на стороне. Позже Ирина озвучивала и версию о том, что встретила новую любовь и потому решила уйти от супруга. Какой бы ни была настоящая причина их расставания, в 1958 году супруги развелись.