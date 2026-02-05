Ричмонд
Государство по 5000 леев не раздает, но люди продолжают верить в сказки: Теперь мошенники выступают от имени Национальной кассы страхования — как не попасться

В Молдове предупредили о новом виде мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове мошенники от имени Национальной кассы социального страхования обещают выплату по 5000 леев всем, кто родился в период с 1935 по 2018 год.

В НКСС утверждают, что такой государственной программы не существует, как и выдуманного аферистами «социального фонда».

Граждан настоятельно просят:

не переходить по неизвестным ссылкам;

не заполнять онлайн-формы с персональными данными;

не передавать коды, пароли и данные банковских карт.

Подобные схемы используются для кражи личной информации и совершения финансовых преступлений.

Всю информацию следует проверять исключительно через официальные источники и каналы государственных учреждений.

Берегите себя и предупредите близких!

