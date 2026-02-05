Государство по 5000 леев не раздает, но люди продолжают верить в сказки: Теперь мошенники выступают от имени Национальной кассы страхования — как не попасться

В Молдове мошенники от имени Национальной кассы социального страхования обещают выплату по 5000 леев всем, кто родился в период с 1935 по 2018 год.
В НКСС утверждают, что такой государственной программы не существует, как и выдуманного аферистами «социального фонда».
Граждан настоятельно просят:
не переходить по неизвестным ссылкам;
не заполнять онлайн-формы с персональными данными;
не передавать коды, пароли и данные банковских карт.
Подобные схемы используются для кражи личной информации и совершения финансовых преступлений.
Всю информацию следует проверять исключительно через официальные источники и каналы государственных учреждений.
Берегите себя и предупредите близких!
