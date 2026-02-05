Эксперт Рыбаков: ИИ является бесценным инструментом для борьбы с изменением климата

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) поможет эффективнее бороться с изменением климата, а также защищать людей от стихийных последствий такого изменения. Об этом заявил ТАСС генеральный директор фонда «Природа и люди», программный директор дискуссионного клуба Vostok Сергей Рыбаков.
«ИИ также является бесценным инструментом для борьбы с изменением климата: от оптимизации энергосетей до прогнозирования природных катастроф до того, как они произойдут. Улучшение прогнозирования способствует защите населения и улучшению качества жизни человека», — сказал Рыбаков.
По его словам, сегодня особое внимание уделяется вопросу создания новых центров обработки данных, чья доля в совокупных выбросах может показаться небольшой, но именно они входят в число немногих секторов — наряду с автомобильным транспортом и авиацией, для которых прогнозируется рост прямых и косвенных выбросов в среднесрочной перспективе.
«В то же время эффект снижения выбросов парниковых газов от внедрения ИИ в широком спектре видов деятельности потенциально многократно — несоизмеримо больше, чем рост выбросов от работы дата-центров и ИИ в целом», — отметил эксперт.
Он добавил, что прорывы в области чистой энергетики, развитии электрического автомобилестроения и интеллектуальной инфраструктуры трансформируют способы функционирования экономики и решения обществом проблемы изменения климата. Это сближение устойчивого развития, технологических инноваций и глобального взаимодействия представляет собой тройную трансформацию: декарбонизацию экономики, цифровизацию энергетических систем и перестройку международного сотрудничества — что меняет глобальные усилия по борьбе с изменением климата, заключил Рыбаков.