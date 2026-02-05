Ричмонд
В Ростехе создали антидроновый снаряд с дистанционным подрывом

Боеприпас впервые представят на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

Источник: Аргументы и факты

Разработанный госкорпораций «Ростех» антидроновый снаряд с дистанционным подрывом будет впервые представлен на выставке World Defense Show, которая будет проходить в Саудовской Аравии.

«Боеприпас будет впервые представлен в единой российской экспозиции “Рособоронэкспорта” (входит в Ростех) на выставке World Defense Show 2026», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Специалисты разработали 30-милиметровый патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем для эффективного поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов.

Он используется стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем с автоматической пушкой 2А42. Их устанавливают, в частности, на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, на вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.

«Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на различных платформах, при стрельбе по беспилотникам», — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» впервые продемонстрирует обновленный вертолет Ми-34М1 с двигателем ВК-650 В на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026 в Москве. В компании сообщили, что вертолет успешно продолжает летные испытания.