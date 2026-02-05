После жалоб от жильцов дома в Таганроге возбудили дело о халатности

В Таганроге возбудили дело о халатности после жалоб жильцов Пальмиро Тольятти, 24/2. Об этом со ссылкой на СК сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
По данным следствия, люди рассказали о периодических подтоплениях подвала, происходивших «из-за плохой работы общедомовой системы канализации». Ситуация угрожала санитарному благополучию дома. При этом ответственные за содержание имущества и инженерных систем не реагировали.
Сейчас следователи выясняют детали и виновников, их действиям или бездействию будет дана правовая оценка.
