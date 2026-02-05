Ричмонд
После жалоб от жильцов дома в Таганроге возбудили дело о халатности

Следователи начали искать ответственных в халатности при содержании дома в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге возбудили дело о халатности после жалоб жильцов Пальмиро Тольятти, 24/2. Об этом со ссылкой на СК сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

По данным следствия, люди рассказали о периодических подтоплениях подвала, происходивших «из-за плохой работы общедомовой системы канализации». Ситуация угрожала санитарному благополучию дома. При этом ответственные за содержание имущества и инженерных систем не реагировали.

Сейчас следователи выясняют детали и виновников, их действиям или бездействию будет дана правовая оценка.

