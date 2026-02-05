Минздрав озвучил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в российские медвузы

Согласно утверждённому документу, для поступления на направление «Сёстринское дело» в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова потребуется набрать не менее 40 баллов по каждому из трёх предметов: русскому языку, биологии и химии. Для таких специальностей, как «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», минимальный порог увеличен до 55 по каждому из тех же трёх дисциплин. Для обучения на специальность фармацевта предусматривается минимальный балл на уровне 45 по тем же предметам.
Для поступающих в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова также установлены конкретные требования. Так, для программы «Фундаментальная и прикладная биология» необходимо получить минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и математике. На «Лечебное дело» минимальный порог составляет 56 по русскому языку, биологии и химии. Для специальностей «Фармация», «Стоматология» и «Педиатрия» в этом вузе — не менее 50 баллов по каждому из тех же трёх предметов. В документе также подробно прописаны допустимые результаты для поступления в медицинские университеты, расположенные в различных регионах России.
Ранее сообщалось, что минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов в высшие учебные заведения, будут повышены по шести предметам в 2026 году. Согласно новым требованиям, минимальный порог по физике и информатике увеличится на два балла, составив 41 и 46 баллов соответственно. По истории минимальный балл будет повышен с 36 до 40, а по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.