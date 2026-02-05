Минздрав озвучил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в российские медвузы

Для поступающих в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова также установлены конкретные требования. Так, для программы «Фундаментальная и прикладная биология» необходимо получить минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и математике. На «Лечебное дело» минимальный порог составляет 56 по русскому языку, биологии и химии. Для специальностей «Фармация», «Стоматология» и «Педиатрия» в этом вузе — не менее 50 баллов по каждому из тех же трёх предметов. В документе также подробно прописаны допустимые результаты для поступления в медицинские университеты, расположенные в различных регионах России.