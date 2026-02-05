Эндокринолог назвал список из шести бесполезных анализов

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал список из шести бесполезных анализов на гормоны. Перечень он разместил в своем Telegram-канале.
Кузнецов рекомендовал жителям России не проводить анализ на содержание инсулина в крови, утверждая, что его результаты не способствуют выявлению инсулинорезистентности и не оказывают влияния на выбранную стратегию лечения, если таковая уже применяется. Подобная же аргументация была применена врачом и к анализу на лептин.
Исследования на серотонин и дофамин, дефицит которых часто сопутствует психическим заболеваниям, были охарактеризованы медиком как не имеющие клинической значимости. Также специалист отметил бесполезность анализа на мелатонин, так как он не способствует выявлению причин нарушений сна.
В завершение, эксперт советовал воздержаться от определения уровня содержания кортизола в крови, поскольку на него оказывает влияние множество повседневных факторов, и ДГЭА-S. Результаты этих анализов не прояснят причины утомляемости. Более того, при повышенном уровне ДГЭА-S какая-либо корректировка не требуется.
