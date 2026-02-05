Мужчину в Нижнем Новгороде несколько лет считают мертвым из-за ошибки прохожего

В феврале 2024 года Нижнем Новгороде местный житель по имени Андрей попытался купить жилье и устроиться на работу, но ему отказали, сославшись на то, что он якобы мертв. Позднее выяснилось, что в ноябре 2023 года в регионе нашли труп неизвестного мужчины, и один из прохожий узнал в нем Андрея. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил 112.
— При этом у него самого кроме жены давно уже из родственников никого нет. Полиция ничем помочь не смогла, а в суде на одном из заседаний выяснилось, что в деле замешано третье лицо. Правда, кто именно — неизвестно, — говорится в публикации.
В течение уже двух лет мужчина не может ни устроиться на работу, ни получить медицинские услуги, передает Telegram-канал.
3 апреля 2025 года СМИ сообщили, что житель Нью-Йорка Джин Инденбаум во второй раз за три года столкнулся с тем, что его ошибочно признали умершим. Мужчина попытался подать налоговую декларацию, но в соответствующем ведомстве ему сообщили, что он значится покойным. В результате американцу пришлось несколько месяцев доказывать, что он жив, а также восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты.