В BBC обвинили Гуменника и Коростелеву в нарушении нейтральности перед ОИ

Четыре спортсмена из России, которых допустили до Олимпийских игр 2026 года, нарушили принципы нейтральности. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в корпорации BBC.
В материале обратили внимание на действия фигуриста Петра Гуменника, лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, а также конькобежки Ксении Коржовой. Среди примеров — лайки под постами, которые поддерживают СВО, подготовка Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с Ильей Авербухом.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.
Всемирная федерация тхэквондо также допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ.
Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин, в свою очередь, сообщил, что возвращение российских спортсменов на турниры под эгидой организации возможно только после завершения военного конфликта на Украине.