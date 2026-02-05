В BBC обвинили Гуменника и Коростелеву в нарушении нейтральности перед ОИ

В материале обратили внимание на действия фигуриста Петра Гуменника, лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева, а также конькобежки Ксении Коржовой. Среди примеров — лайки под постами, которые поддерживают СВО, подготовка Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с Ильей Авербухом.