Российских спортсменов обвинили в нарушении нейтральности за сутки до начала ОИ-2026

Британская Би-Би-Си заявила, что четверо российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2026, могли нарушить принципы нейтральности. В публикации упоминаются фигурист Пётр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежка Ксения Коржова.

Источник: Life.ru

В качестве аргументов авторы привели лайки в соцсетях под постами, которые трактуются как поддержка СВО, подготовку Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с продюсером Ильёй Авербухом. Однако до этого все 13, допущенных до Олимпимады спортсменов, прошли проверку специальной комиссии МОК.

Зато в официальных роликах МОК то и дело мелькают российские спортсмены. Так, в видеосюжете перед началом второго дня сессии Олимпийского комитета появились фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. А до этого в ролик вставили фрагмент с недопущенным лыжником Александром Большуновым.

