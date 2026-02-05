Российских спортсменов обвинили в нарушении нейтральности за сутки до начала ОИ-2026

В качестве аргументов авторы привели лайки в соцсетях под постами, которые трактуются как поддержка СВО, подготовку Непряевой к сезону в Крыму и сотрудничество Гуменника с продюсером Ильёй Авербухом. Однако до этого все 13, допущенных до Олимпимады спортсменов, прошли проверку специальной комиссии МОК.
Зато в официальных роликах МОК то и дело мелькают российские спортсмены. Так, в видеосюжете перед началом второго дня сессии Олимпийского комитета появились фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. А до этого в ролик вставили фрагмент с недопущенным лыжником Александром Большуновым.
