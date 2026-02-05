Поджигательницу пункта сбора помощи для СВО в Петербурге отправили в СИЗО

По версии следствия, девушка действовала «в целях дестабилизации деятельности органов власти» и использовала несколько бутылок с горючей смесью. Подозреваемая признала вину, раскаялась и пообещала загладить причиненный вред.
Напомним, что Неуступова вчера вечером закидала коктейлями Молотова подвал, где находился пункт сбора гумпомощи бойцам СВО, и снимала свои действия на телефон, поддерживая связь с куратором. Последний сбор волонтёров был связан с крупной партией медикаментов для бойцов. Возбуждено уголовное дело о теракте.
