Поджигательницу пункта сбора помощи для СВО в Петербурге отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца Елизавету Неуступову, обвиняемую в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи «Спасём Донбасс». Она пробудет в СИЗО до 3 апреля. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, девушка действовала «в целях дестабилизации деятельности органов власти» и использовала несколько бутылок с горючей смесью. Подозреваемая признала вину, раскаялась и пообещала загладить причиненный вред.

Напомним, что Неуступова вчера вечером закидала коктейлями Молотова подвал, где находился пункт сбора гумпомощи бойцам СВО, и снимала свои действия на телефон, поддерживая связь с куратором. Последний сбор волонтёров был связан с крупной партией медикаментов для бойцов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

