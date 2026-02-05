Поджигательницу пункта сбора помощи для СВО в Петербурге отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца Елизавету Неуступову, обвиняемую в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи «Спасём Донбасс». Она пробудет в СИЗО до 3 апреля. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.