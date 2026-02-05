Ученые рассказали об опасности розового шума для сна взрослых и детей

Распространенная практика применения розового шума для облегчения засыпания и нейтрализации посторонних звуков может приводить к ухудшению качества сна. Ученые из Penn Medicine (Пенсильванский университет) представили данные, ставящие под сомнение терапевтическую ценность данного метода.
Розовый шум характеризуется устойчивым фоновым звучанием на низких частотах, напоминающим шум дождя или прибоя. В отличие от белого шума, имеющего более высокий частотный спектр, розовый шум позиционируется как средство для стимуляции глубокого сна.
Несмотря на то что ряд предыдущих работ указывал на пользу таких звуков для лиц с когнитивными нарушениями, новые исследования зафиксировали обратный эффект.
В эксперименте, проведенном при поддержке Федерального управления гражданской авиации США, приняли участие 25 здоровых добровольцев в возрасте от 21 до 41 года. Согласно результатам наблюдений, при воспроизведении розового шума в течение недели продолжительность фазы быстрого сна (REM-фазы) сокращалась в среднем на 19 минут. Данная стадия сна необходима для защиты организма от деменции, стабилизации эмоционального фона и обучения.
Профессор кафедры сна и хронобиологии Матиас Баснер заявил, что широкополосный шум препятствует консолидации памяти и развитию мозга. Специалист подчеркнул особую опасность метода для детей, чей мозг находится в стадии формирования, так как у младенцев REM-фаза занимает до 25% времени отдыха.
В ходе тестов участники находились в различных акустических условиях, подвергаясь воздействию розового шума и авиационных шумов как с применением берушей, так и без них. Анализ качества сна и утренних тестов на бодрость показал, что звуковое воздействие увеличивает частоту ночных пробуждений. При этом использование берушей было признано наиболее эффективным способом защиты сна.
Исследователи подчеркнули необходимость дополнительного изучения влияния звуковых устройств на уязвимые группы населения. Авторы работы предостерегли от регулярного использования генераторов шума, особенно при уходе за новорожденными, до установления безопасных уровней акустического воздействия.