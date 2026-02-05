Ученые рассказали об опасности розового шума для сна взрослых и детей

В ходе тестов участники находились в различных акустических условиях, подвергаясь воздействию розового шума и авиационных шумов как с применением берушей, так и без них. Анализ качества сна и утренних тестов на бодрость показал, что звуковое воздействие увеличивает частоту ночных пробуждений. При этом использование берушей было признано наиболее эффективным способом защиты сна.