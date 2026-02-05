Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР создали первое в мире оружие против низкоорбитальных спутников, включая Starlink

Китайские учёные из Северо-Западного института ядерных технологий заявили о разработке революционного микроволнового оружия. Эта система, получившая название TPG1000Cs, способна генерировать импульсы мощностью 20 гигаватт в течение одной минуты. По информации South China Morning Post, данное устройство представляет серьёзную угрозу для спутников, включая группировку Starlink, потенциально выводя их из строя.

Источник: Life.ru

Установка длиной четыре метра и весом пять тонн отличается универсальностью размещения, подходя для монтажа на грузовиках и судах. Её ключевое достоинство — беспрецедентная продолжительность автономной работы, в отличие от предшественников, способных функционировать лишь считанные секунды. Система также демонстрирует выдающуюся производительность, генерируя до трёх тысяч мощных импульсов за сеанс, что значительно превосходит мировые аналоги.

Размещение данного оружия в космосе, как отмечает издание, повысит его опасность за счет сложности обнаружения и отслеживания невидимых импульсов.

А ранее Life.ru писал, что в ВСУ зафиксировали перебои в работе Starlink на линии фронта. По данным военных источников, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.