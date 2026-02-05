В КНР создали первое в мире оружие против низкоорбитальных спутников, включая Starlink

Установка длиной четыре метра и весом пять тонн отличается универсальностью размещения, подходя для монтажа на грузовиках и судах. Её ключевое достоинство — беспрецедентная продолжительность автономной работы, в отличие от предшественников, способных функционировать лишь считанные секунды. Система также демонстрирует выдающуюся производительность, генерируя до трёх тысяч мощных импульсов за сеанс, что значительно превосходит мировые аналоги.
Размещение данного оружия в космосе, как отмечает издание, повысит его опасность за счет сложности обнаружения и отслеживания невидимых импульсов.
А ранее Life.ru писал, что в ВСУ зафиксировали перебои в работе Starlink на линии фронта. По данным военных источников, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств.
