В КНР создали первое в мире оружие против низкоорбитальных спутников, включая Starlink

Установка длиной четыре метра и весом пять тонн отличается универсальностью размещения, подходя для монтажа на грузовиках и судах. Её ключевое достоинство — беспрецедентная продолжительность автономной работы, в отличие от предшественников, способных функционировать лишь считанные секунды. Система также демонстрирует выдающуюся производительность, генерируя до трёх тысяч мощных импульсов за сеанс, что значительно превосходит мировые аналоги.