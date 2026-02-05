Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали неочевидные факторы риска инфаркта

Психические расстройства могут серьёзно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт.

Психические расстройства могут серьёзно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Калгари, проанализировав данные более 22 миллионов человек. Результаты опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Исследователи провели масштабный обзор десятков научных работ. Они обнаружили, что наибольшая связь с болезнями сердца наблюдается при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна. Риск инфаркта у людей с ПТСР оказался значительно выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим расстройством.

Высокая вероятность проблем с сердцем также фиксировалась при депрессии и тревожных расстройствах, хотя данные по ним были менее однозначными.

По словам учёных, психические расстройства часто сопровождают известные факторы риска — повышенное давление, диабет и метаболические нарушения. Хронический стресс, воспаление и проблемы со сном создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Авторы подчёркивают, что выявлена статистическая связь, а не прямая причина.

Читайте также: «CCS: ученые выяснили, как подавить рост раковых клеток толстой кишки».