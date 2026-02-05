Ученые назвали неочевидные факторы риска инфаркта

Исследователи провели масштабный обзор десятков научных работ. Они обнаружили, что наибольшая связь с болезнями сердца наблюдается при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна. Риск инфаркта у людей с ПТСР оказался значительно выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим расстройством.