Ученые назвали неочевидные факторы риска инфаркта

Психические расстройства могут серьёзно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Калгари, проанализировав данные более 22 миллионов человек. Результаты опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.
Исследователи провели масштабный обзор десятков научных работ. Они обнаружили, что наибольшая связь с болезнями сердца наблюдается при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна. Риск инфаркта у людей с ПТСР оказался значительно выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим расстройством.
Высокая вероятность проблем с сердцем также фиксировалась при депрессии и тревожных расстройствах, хотя данные по ним были менее однозначными.
По словам учёных, психические расстройства часто сопровождают известные факторы риска — повышенное давление, диабет и метаболические нарушения. Хронический стресс, воспаление и проблемы со сном создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Авторы подчёркивают, что выявлена статистическая связь, а не прямая причина.
