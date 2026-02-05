Умерла бывшая глава Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова

Алевтина Федулова родилась 14 апреля 1940 года в городе Электросталь. Она окончила Московский областной педагогический институт им. Крупской, химико-биологический факультет, Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1971 года входила в состав секретариата ЦК Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, работала на посту председателя совета Всесоюзной пионерской организации. По ее инициативе в 1973 году был создан отряд юных инспекторов движения.