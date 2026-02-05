WSJ: военная симуляция НАТО показала победу России в Литве

Военные учения, моделировавшие войну России с Североатлантическим альянсом (НАТО) в Литве, завершились победой Москвы, которой удалось установить контроль над Прибалтикой, развернув около 15 тысяч военнослужащих. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal.
Согласно сценарию, Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и в ходе операции взяла под контроль литовский город Марьямполе, который является важным транспортным узлом. Кроме того, заявлений Москвы о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать пятую статью устава НАТО.
— Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, — передает газета.
17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что объединенные войска НАТО начали ускоренную подготовку к возможным боевым действиям с Россией к началу 2030-х годов. Он уточнил, что параллельно с затягиванием конфликта на Украине альянс форсирует военные приготовления.