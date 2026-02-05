Ричмонд
Китайские ученые создали микроволновое оружие, способное нарушить работу Starlink

Ученые из Китая разработали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, предназначенную для уничтожения спутников типа Starlink. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в South China Morning Post (SCMP).

Новой технологии дали название TPG1000Cs. На данный момент она находится в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси.

Устройство может работать непрерывно до 60 секунд — это существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд.

Длина установки составляет четыре метра, а вес — пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках, уточнили в издании.

