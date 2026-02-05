Ричмонд
DM: мимо британского политика Баденок пробежала мышь в ходе телеинтервью

Британский политик Кеми Баденок после инцидента с мышью на телеинтервью заявила, что не боится грызунов.

Источник: Аргументы и факты

Во время телевизионного интервью лидера британской Консервативной партии Кеми Баденок в кадре заметили мышь, пишет Daily Mail.

«Мышь пробежала мимо Кеми Баденок, когда она в телеинтервью обрушилась с критикой на лейбористов из-за скандала с Питером Мандельсоном. Лидер консерваторов требовала от сэра (премьер-министр Великобритании — прим. ред.) Кира Стармера обнародовать информацию о назначении лорда Мандельсона послом в США, когда из-за стола позади нее выскочил грызун», — сказано в публикации.

Как отмечает издание, впоследствии Кеми Баденок спросили, удалось ли ей избавиться от грызунов в кабинете. Она ответила, что не боится мышей и знает, как с ними бороться.

Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили с занимаемого поста на фоне расследования дела обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер извинился перед жертвами Джеффри Эпштейна за назначение Питера Мандельсона послом в США.

