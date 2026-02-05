DM: мимо британского политика Баденок пробежала мышь в ходе телеинтервью

«Мышь пробежала мимо Кеми Баденок, когда она в телеинтервью обрушилась с критикой на лейбористов из-за скандала с Питером Мандельсоном. Лидер консерваторов требовала от сэра (премьер-министр Великобритании — прим. ред.) Кира Стармера обнародовать информацию о назначении лорда Мандельсона послом в США, когда из-за стола позади нее выскочил грызун», — сказано в публикации.