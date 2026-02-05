Зеленский снова хочет больше: премьер Польши не стал реагировать на коронное «дай»

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита польского премьера Дональда Туска в Киев попросил Польшу рассмотреть поставки авиатехники иного типа вместо истребителей МиГ-29. Об этом сообщил сам Дональд Туск, отвечая на вопросы журналистов.
«Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго, эти МиГ ожидают. Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа», — уточнил Туск.
Польский премьер заявил, что не будет давать немедленного ответа. Он планирует обсудить этот запрос с министром обороны и военными экспертами уже после возвращения в Варшаву.
Свой окончательный ответ по возможности таких поставок Туск пообещал дать уже в понедельник. Таким образом, решение будет принято после консультаций с профильными специалистами.
На вооружении ВВС Польши, помимо советских МиГ-29, состоят американские истребители F-16, южнокорейские FA-50, а также устаревшие советские Су-22. Какой именно тип техники интересовал Киев, не уточняется.
Ранее политолог Олег Неменский отмечал рост антиукраинских настроений в польском обществе. По его словам, это связано с усталостью от большого числа беженцев и расходов на их поддержку.