Уфимский парк «Баланово» ждет благоустройство: уже разработана концепция проекта

Всего в районе работают четыре филиала «Ориона», где занимаются 3415 детей и подростков от 5 до 17 лет по шести направлениям: техническому, художественному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому, естественнонаучному и физкультурно-спортивному. Здание на Таллинской было построено в 1968 году, и в ходе реконструкции здесь полностью заменили и облегчили кровлю, а также выполнили внутренний ремонт.