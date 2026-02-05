Уфимский парк «Баланово» ждет благоустройство: уже разработана концепция проекта

Сегодня, 5 февраля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил рабочую поездку по социально значимым объектам Демского района. Первой точкой визита стал один из филиалов Дворца творчества «Орион» на улице Таллинской, 17, который недавно открылся после капитального ремонта.
Всего в районе работают четыре филиала «Ориона», где занимаются 3415 детей и подростков от 5 до 17 лет по шести направлениям: техническому, художественному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому, естественнонаучному и физкультурно-спортивному. Здание на Таллинской было построено в 1968 году, и в ходе реконструкции здесь полностью заменили и облегчили кровлю, а также выполнили внутренний ремонт.
Мэр отметил, что в учреждении создано светлое и уютное пространство, полностью соответствующее духу района. По его словам, «Орион» очень востребован: ежедневно здесь проходят концерты и занятия, а в год проводится более 300 мероприятий. В здании размещены концертный зал, танцевальный класс, студия звукозаписи, швейная мастерская, костюмерная и другие помещения.
В ходе поездки также была представлена концепция благоустройства парка «Баланово», разработка которой началась по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Презентацию провел директор «Центра городского дизайна» Руслан Алмаев.
В завершение Мавлиев осмотрел здание спортивной школы «Батыр», представляющее собой воздухоопорную конструкцию, требующую реконструкции. Мэр поручил проработать варианты решения этого вопроса.
