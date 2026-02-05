Школа дворецких в Нидерландах предлагала выпускникам работу у Эпштейна

Сообщается, что в файлах Эпштейна есть электронная переписка между сотрудником академии и людьми из окружения финансиста. В одном из писем, которое датирован июлем 2013 года, директор по подбору персонала учебного заведения благодарит бухгалтера миллиардера Ричарда Кана за «доверие к организации» и предлагает помощь в поиске кандидата на должность управляющего резиденциями. Из материалов следует, что академия направила отчет с резюме четырех претендентов, собеседования планировал проводить лично Эпштейн, а два кандидатов впоследствии напрямую связывались с ним по рабочим вопросам.