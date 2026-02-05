Ричмонд
Школа дворецких в Нидерландах предлагала выпускникам работу у Эпштейна

В материалах финансиста есть электронная переписка между сотрудником академии и людьми из его окружения.

Источник: Аргументы и факты

Нидерландская школа дворецких The International Butler Academy в 2013 году предлагала своим выпускникам работу у американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию, передает RTL, ссылаясь на опубликованные Минюстом США материалы.

Сообщается, что в файлах Эпштейна есть электронная переписка между сотрудником академии и людьми из окружения финансиста. В одном из писем, которое датирован июлем 2013 года, директор по подбору персонала учебного заведения благодарит бухгалтера миллиардера Ричарда Кана за «доверие к организации» и предлагает помощь в поиске кандидата на должность управляющего резиденциями. Из материалов следует, что академия направила отчет с резюме четырех претендентов, собеседования планировал проводить лично Эпштейн, а два кандидатов впоследствии напрямую связывались с ним по рабочим вопросам.

Генеральный менеджер академии Нилс Дейкерс сообщил телеканалу, что ему ничего не известно о контактах школы с окружением Эпштейна, а упомянутые сотрудники и кандидаты давно не связаны с курсами дворецких. Он также указал, что на тот момент у академии были другие владельцы и работники.

Отмечается, что из документов неясно, работали ли в выпускники академии у Эпштейна и знали ли они о противоправных действиях.

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей США требуют вызвать основателя Microsoft Билла Гейтса для дачи показаний в рамках расследования, связанного со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним также, из обнародованных Минюстом США материалов следует, что бывший принц Эндрю писал Эпштейну, что хочет «стать его питомцем».

