В Ростовской области новые автомобили изменились в цене на 2,8%

Стоимость автомобилей выросла на Дону по итогам января.

Источник: Комсомольская правда

В январе новые автомобили в Ростовской области подорожали в среднем до 2,28 млн рублей, то есть на на 2,8%. Об этом со ссылкой на экспертов Авто.ру Бизнес сообщает «Город N».

Наиболее существенный рост — на 6% — показала новинка Tenet T4, стоимость составила 2,48 млн рублей. Также в цене прибавили Haval Dargo (3,58 млн рублей) и Solaris HC (3,12 млн рублей).

При этом Lada Aura подешевела примерно на 7%, до 2,61 млн рублей. Также снижение цен зафиксировали на Haval Jolion (2,65 млн рублей) и Geely Atlas (3,79 млн рублей).

В целом по стране за год объем предложения российских марок увеличился на 11%.

