Туск: Зеленский просит у Польши вместо МиГ технику другого типа

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Польши Дональда Туска отправить на Украину «другую технику» вместо истребителей МиГ-29. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил польский политик после встречи с украинским лидером.

По его словам, Зеленский запросил у Варшавы «срочные поставки иного типа».

— Я всегда стараюсь быть честным, поэтому сегодня я не смогу ответить на его вопрос, возможно ли вместо (самолетов — прим. «ВМ») МиГ передать технику иного типа, — отметил Туск на пресс-конференции.

Он добавил, что после возвращения из Киева поговорит с министром национальной обороны и с генералами, после чего сообщит Зеленскому, «что можно сделать». Польский премьер пообещал ответить украинскому лидеру до понедельника, 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили. Пресс-конференцию с участием Туска транслировал телеканал TVP-Info.

14 января генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что авиация НАТО доставляет новую партию военной помощи украинским войскам в польский город Жешув. Он пояснил, что такая ситуация свидетельствует об остром дефиците припасов у Украины.

