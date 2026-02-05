Туск: Зеленский просит у Польши вместо МиГ технику другого типа

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Польши Дональда Туска отправить на Украину «другую технику» вместо истребителей МиГ-29. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил польский политик после встречи с украинским лидером.
По его словам, Зеленский запросил у Варшавы «срочные поставки иного типа».
— Я всегда стараюсь быть честным, поэтому сегодня я не смогу ответить на его вопрос, возможно ли вместо (самолетов — прим. «ВМ») МиГ передать технику иного типа, — отметил Туск на пресс-конференции.
Он добавил, что после возвращения из Киева поговорит с министром национальной обороны и с генералами, после чего сообщит Зеленскому, «что можно сделать». Польский премьер пообещал ответить украинскому лидеру до понедельника, 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили. Пресс-конференцию с участием Туска транслировал телеканал TVP-Info.