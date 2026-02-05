Туск: Зеленский просит у Польши вместо МиГ технику другого типа

Он добавил, что после возвращения из Киева поговорит с министром национальной обороны и с генералами, после чего сообщит Зеленскому, «что можно сделать». Польский премьер пообещал ответить украинскому лидеру до понедельника, 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили. Пресс-конференцию с участием Туска транслировал телеканал TVP-Info.