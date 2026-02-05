Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Калашникова собирается провести свадьбу Волочковой

Анастасия Волочкова не так давно отметила 50-летний юбилей. Анастасию много поздравляли и много всего ей желали. Одним их самых частых стало пожелание успехов в личной жизни. Ну, а подруга Волочковой, бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова, рассказала «МК», что с удовольствием проведёт свадьбу, если Настя решит снова выйти замуж. Так что тамада уже найдена, осталось дело за малым: выбрать жениха.

Анастасия Волочкова не так давно отметила 50-летний юбилей. Анастасию много поздравляли и много всего ей желали. Одним их самых частых стало пожелание успехов в личной жизни. Ну, а подруга Волочковой, бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова, рассказала «МК», что с удовольствием проведёт свадьбу, если Настя решит снова выйти замуж. Так что тамада уже найдена, осталось дело за малым: выбрать жениха.