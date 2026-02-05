Ричмонд
Бывший бойфренд Бородиной Терехин пришёл в кинотеатр с новой женой

Михаил Терехин, известный по проекту «Дом-2», где он и познакомился с Ксенией Бородиной, уже давно не встречается с телеведущей. У каждого своя жизнь. А недавно молодой человек был замечен на кинопремьере с новой супругой. Михаил женат на диетологе Лилии Воронковой. Также у пары подрастает дочь. Это был первый выход в свет супругов за долгий период.

