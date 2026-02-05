В США дали оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби: что сказал Уиткофф

Ранее сообщалось, что переговорный процесс продолжится в ближайшие недели, и ожидается дальнейший прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что на данный момент говорить об итогах переговоров в Абу-Даби преждевременно. При этом он также отмечал, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по части вопросов.