В США дали оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби: что сказал Уиткофф

Трехсторонние встречи делегаций Российской Федерации, США и Украины носили конструктивный характер. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
По его словам, переговоры трех делегаций были сосредоточены на создании условий для прочного мира.
Ранее сообщалось, что переговорный процесс продолжится в ближайшие недели, и ожидается дальнейший прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что на данный момент говорить об итогах переговоров в Абу-Даби преждевременно. При этом он также отмечал, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по части вопросов.
Сайт KP.RU писал, что трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины в столице ОАЭ завершились. В ОАЭ рассчитывают на прогресс в трехсторонних встречах.