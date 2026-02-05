Ученый объяснил, почему нельзя подходить к борщевику ближе чем на 30 метров

Ясенелистный клен также могут включить в список инвазивных или чужеродных растений и признать вредным для лесов. Если человек отказывается удалить этот вид клена со своего участка, то ему может грозить штраф. Чем он опасен и нужно ли незамедлительно избавиться от клена, разбиралась «Вечерняя Москва».