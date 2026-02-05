Ученый объяснил, почему нельзя подходить к борщевику ближе чем на 30 метров

Борщевик — это самое опасное растение в России. Оно представляет угрозу не только при контакте, но и при пребывании вблизи него. Об этом в четверг, 5 февраля, предупредил ассистент кафедры «Охрана окружающей среды» пермского политеха Никита Кифель.
— Контакт с борщевиком провоцирует шрамы и ожоги кожи. Даже пребывание вблизи растения, менее чем в 30 метрах, опасно: пыльца борщевика вызывает сильное раздражение дыхательных путей, отек и кровотечение слизистой, вплоть до удушья, — цитирует его РИА Новости.
Эксперт добавил, что борщевик представляет угрозу не только для человека, но и для окружающей среды. Растение активно «захватывает» земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
Ясенелистный клен также могут включить в список инвазивных или чужеродных растений и признать вредным для лесов. Если человек отказывается удалить этот вид клена со своего участка, то ему может грозить штраф. Чем он опасен и нужно ли незамедлительно избавиться от клена, разбиралась «Вечерняя Москва».