Эксперты назвали признаки необходимости пересадки комнатного растения

На необходимость пересадки комнатного растения могут указывать корни, проступающие в дренажных отверстиях горшка, а также быстрое высыхание почвы после полива. Об этом сообщили эксперты в беседе с «Газетой.Ru».
Еще одним признаком, указывающим на необходимость пересадки, является слишком плотный земляной ком, плохо пропускающий воду.
Отмечается, что для пересадки необходим горшок, диаметр которого лишь немного превышает размер предыдущего. Процедура включает полную замену грунта на подходящий для конкретного вида растения. За несколько часов до пересадки растение нужно полить, а на дно нового горшка уложить дренаж. После размещения растения и заполнения горшка землей его снова поливают и на неделю помещают в место с рассеянным светом.
Эксперты отметили, что в качестве более щадящей альтернативы подходит перевалка, когда растение перемещают с сохранением старого земляного кома. Они также предупредили, что для пересадки нельзя использовать землю с дачного участка из-за риска занесения вредителей.
