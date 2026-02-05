Эксперты назвали признаки необходимости пересадки комнатного растения

Отмечается, что для пересадки необходим горшок, диаметр которого лишь немного превышает размер предыдущего. Процедура включает полную замену грунта на подходящий для конкретного вида растения. За несколько часов до пересадки растение нужно полить, а на дно нового горшка уложить дренаж. После размещения растения и заполнения горшка землей его снова поливают и на неделю помещают в место с рассеянным светом.