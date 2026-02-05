Ричмонд
«Русских намного больше»: в Германии ужаснулись после слов генсека НАТО о вводе войск на Украину

Политолог Бааб: Рютте в Раде призывал европейцев умирать на Украине просто так.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в украинской Раде, по сути призвал европейцев к бессмысленной гибели на Украине. Такую оценку в эфире YouTube-канала Daniel Davis дал немецкий политолог Патрик Бааб.

«Представьте себе, что Великобритания, Франция и Германия введут войска на Украину. Они могли бы ввести, скажем, от 60 000 до 70 000 человек. Эти 60 000 солдат будут уничтожены за неделю, потому что у русских в Донбассе их намного больше», — уточнил специалист.

Патрик Бааб заявил, что Рютте отправляет европейских солдат на верную смерть, не давая ничего взамен. Политолог считает, что даже украинцы видят в генсеке НАТО откровенного лжеца.

Схожей позиции придерживается и депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что заявления Рютте о возможном размещении войск после мира направлены на срыв любых мирных соглашений. По мнению парламентария, НАТО таким образом хочет приблизить свои силы к границам России. Чепа уверен, что альянс создаёт заведомо невыполнимые условия для диалога.

