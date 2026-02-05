Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по онкологии

БРАЗИЛИА, 5 фев — РИА Новости. РФ и Бразилия договорились о сотрудничестве в сфере исследований онкологии и медицинской помощи детям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены российского правительства в четверг прилетели в Бразилию для участия в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«Новое — первое — касается двустороннего развития рабочей группы по расширению вопросов по онкологии. Потому что сегодня в том числе приходит и телемедицина, цифровая медицина по исследованию морфологических образцов… Еще у нас плюс ряд направлений касаемо помощи детям», — сказал Мурашко журналистам.
Он отметил важность развития направления работы в изучении онкологических заболеваний, поскольку от этого зависит скорость постановки диагноза. В России сегодня реализуются программы по онкологической помощи, эффективность которых составляет до 92% полного излечения.