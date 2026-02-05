Адмирал Комоедов назвал причину смерти экс-главкома ВМФ России Куроедова

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Куроедов в последнее время много болел, сообщил в беседе с aif.ru экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.
Напомним, Куроедов скончался на 82-м году жизни. Много лет он посвятил службе на Тихоокеанском флоте. С 1967 года руководил навигационным отделом, а с 1971 по 1973 год являлся капитаном сторожевого корабля.
В 1981 году возглавил бригаду тральщиков, находясь на этом посту три года. Спустя восемь лет Куроедов занял должность командующего флотилией Тихоокеанского флота, а Военно-морской флот возглавил в 1997 году. В сентябре 2005 года его освободили от должности.
«Мы долгие годы были знакомы. Я служил под его началом. Я у него принимал должность начальника штаба Балтийского флота, был посредником, когда он командовал Тихоокеанским флотом на учениях. Я был его подчиненным, когда занимал должность первого заместителя командующего Северным флотом, он тогда уже был главнокомандующим. Он меня представлял на должность командующего Черноморским флотом», — рассказал Комоедов.
По словам адмирала, Куроедов в последнее время много болел.
«Мы с ним давно не виделись, но знаю, что он болел. Переносил тяжелые болезни, операции. Но люди, которые отдают себя служению нашей Родине, как говорится, не щадят живота своего. Приношу соболезнования его семье — супруге и сыну», — добавил Комоедов.
