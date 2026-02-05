Адмирал Комоедов назвал причину смерти экс-главкома ВМФ России Куроедова

«Мы долгие годы были знакомы. Я служил под его началом. Я у него принимал должность начальника штаба Балтийского флота, был посредником, когда он командовал Тихоокеанским флотом на учениях. Я был его подчиненным, когда занимал должность первого заместителя командующего Северным флотом, он тогда уже был главнокомандующим. Он меня представлял на должность командующего Черноморским флотом», — рассказал Комоедов.