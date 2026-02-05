Башкирия наращивает внешнеторговый оборот с ОАЭ: увеличился и объем экспорта

Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, ОАЭ являются стратегическим хабом для выхода на рынки третьих стран. Статистика подтверждает рост активности: за январь-ноябрь 2025 года внешнеторговый оборот республики с Эмиратами вырос на 43,7%, а объем экспорта увеличился на 44,9%, при этом экспорт несырьевых товаров вырос почти в пять раз.