Башкирия наращивает внешнеторговый оборот с ОАЭ: увеличился и объем экспорта

Делегация предпринимателей из Башкирии достигла, как сообщает правительство республики, ряда значимых соглашений на крупнейшей международной выставке пищевых продуктов Gulfood 2026 в Дубае. Ключевым результатом стала предварительная договоренность о поставках традиционного башкирского чак-чака в Саудовскую Аравию. Продукция республики также вызвала активный интерес у крупных торговых компаний из Индии, Египта, Ирана, Китая, Казахстана и Омана.
В рамках выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве с китайской компанией Aico Aquatic Products и эмиратской Kathrina General Trading LLC. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на открытии российской экспозиции, подчеркнула высокие стандарты качества, которые предъявляются на Ближнем Востоке, и отметила, что российская продукция им полностью соответствует. Отдельное внимание было уделено сертифицированной халяль-продукции, рынок которой для России продолжает расширяться.
Помимо кондитерских изделий, положительные отзывы получила продукция башкирских агрохолдингов «Авилат» (изделия из технической конопли) и «Таврос» (зерно и яйца). Большой интерес у иностранных партнеров вызвала продукция АО «Турбаслинские бройлеры», представленная в составе группы «Черкизово». Всего республиканские предприятия вошли в состав масштабной национальной экспозиции «Made in Russia», объединившей 139 компаний из 40 регионов.
Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, ОАЭ являются стратегическим хабом для выхода на рынки третьих стран. Статистика подтверждает рост активности: за январь-ноябрь 2025 года внешнеторговый оборот республики с Эмиратами вырос на 43,7%, а объем экспорта увеличился на 44,9%, при этом экспорт несырьевых товаров вырос почти в пять раз.
Представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в ОАЭ Роман Громов сообщил, что параллельно с экспортными контрактами ведется диалог с ведущими российскими агрохолдингами («Мираторг», «Ресурс», «Черкизово», «Дамате») об открытии их производств на территории республики, что создаст новые рабочие места и укрепит агропромышленный комплекс региона.
