Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали о планах продолжить трехсторонние переговоры: когда следующая встреча

Уиткофф: США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели.

Источник: Комсомольская правда

Делегации Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины намерены продолжить консультации по урегулированию конфликта в течение нескольких недель. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в соцсетях.

«Делегации договорились доложить о результатах переговоров в Абу-Даби своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели», — написал Уиткофф.

Также спецпосланник президента США заявил, что переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

Ранее стало известно, что двухдневные переговоры трех делегаций в столице ОАЭ завершились.

Сайт KP.RU также писал, что по словам Уиткоффа, для полного урегулирования конфликта на Украине нужно сделать еще немало. А сам переговорный процесс продолжится, и ожидается дальнейший прогресс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше