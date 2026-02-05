В США рассказали о планах продолжить трехсторонние переговоры: когда следующая встреча

Делегации Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины намерены продолжить консультации по урегулированию конфликта в течение нескольких недель. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в соцсетях.
«Делегации договорились доложить о результатах переговоров в Абу-Даби своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели», — написал Уиткофф.
Также спецпосланник президента США заявил, что переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.
Ранее стало известно, что двухдневные переговоры трех делегаций в столице ОАЭ завершились.
Сайт KP.RU также писал, что по словам Уиткоффа, для полного урегулирования конфликта на Украине нужно сделать еще немало. А сам переговорный процесс продолжится, и ожидается дальнейший прогресс.