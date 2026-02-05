БЖД заменила ряд поездов, потому что польские дизели не выдержали морозов. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Ранее БЖД заявила, про замену подвижного состава в ряде поездов, добавив, что пассажирам будет возмещена разница в стоимости билетов. В организации прокомментировали движение поездов при сильных морозах в Беларуси. Так, регулярно проводится технический осмотр подвижного состава перед выходом на рейс, в том числе и на готовность работы при низких температурах.
В пресс-службе обратили внимание, что не вся техника готова работать при морозной погоде. В частности, подвижной состав, который был выпущен в странах Евросоюза, не прошел проверку. В связи с этим 5 февраля дизель-поезда производства польской компании PESA серии ДП6 на отдельных участках железной дороги были заменены на составы, которые сформированы из локомотивной тяги.
«Это поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 Минск — Витебск — Минск», — уточнили в БЖД.
И подчеркнули, что после завершения ремонта курсирования дизель-поездов серии ДП6 будет постепенно возобновлено на прежних маршрутах.
