БЖД заменила ряд поездов, потому что польские дизели не выдержали морозов

В пресс-службе обратили внимание, что не вся техника готова работать при морозной погоде. В частности, подвижной состав, который был выпущен в странах Евросоюза, не прошел проверку. В связи с этим 5 февраля дизель-поезда производства польской компании PESA серии ДП6 на отдельных участках железной дороги были заменены на составы, которые сформированы из локомотивной тяги.