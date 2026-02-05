Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг пожелал удачи Коростелеву на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал публикацию россиянина Савелия Коростелева перед ОИ-2026.

Источник: Аргументы и факты

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг поддержал российского лыжника Савелия Коростелева перед Олимпийскими играми.

Двукратный чемпион РФ Савелий Коростелев опубликовал в соцсетях фотографию с подписью: «Последний день перед открытием». Петтер Нортуг пожелал ему удачи в комментариях.

Зимние Олимпийские игры состоятся в Италии 6−22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д Ампеццо.

Накануне, 4 февраля, сообщалось, что в Италии состоялись первые соревнования на Играх-2026. Прошли встречи первого тура группового этапа в миксте по керлингу.