Двукратный олимпийский чемпион Нортуг пожелал удачи Коростелеву на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг поддержал российского лыжника Савелия Коростелева перед Олимпийскими играми.
Двукратный чемпион РФ Савелий Коростелев опубликовал в соцсетях фотографию с подписью: «Последний день перед открытием». Петтер Нортуг пожелал ему удачи в комментариях.
Зимние Олимпийские игры состоятся в Италии 6−22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д Ампеццо.
Накануне, 4 февраля, сообщалось, что в Италии состоялись первые соревнования на Играх-2026. Прошли встречи первого тура группового этапа в миксте по керлингу.