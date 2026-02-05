Ричмонд
Уиткофф назвал два основных вопроса, обсуждаемых в Абу-Даби

Уиткофф: в Абу-Даби обсуждались пути к прекращению огня и механизм мониторинга.

Источник: Комсомольская правда

В Абу-Даби прошли очередные трёхсторонние переговоры по Украине, на которых обсуждали, как остановить боевые действия и контролировать перемирие. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в социальной сети X.

«В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытыми вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий», — написал дипломат.

Уиткофф напомнил, что переговоры между делегациями США, России и Украины состоялись 4 и 5 февраля. Он отметил, что стороны провели широкие дискуссии в течение двух дней. Основными темами стали практические способы достижения прекращения огня.

Спецпосланник подчеркнул, что все обсуждения были сосредоточены на создании условий для прочного мира. Целью диалога является поиск путей к окончательному урегулированию конфликта.

