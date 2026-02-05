В МВД рассказали, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля

Также в МВД рассказали о схеме с поддельными сайтами доставки цветов и подарков. Жертва вводит данные банковской карты на фальшивой странице оплаты — и информация уходит злоумышленникам. Правоохранители подчеркнули, что признаками недостоверности могут быть очень низкие цены и «супервыгодные» акции, только положительные отзывы, единственный способ оплаты — перевод на карту физлицу, лишние буквы или цифры в адресе сайта, а в адресной строке браузера рядом со значком замка надпись — «подключение не защищено».