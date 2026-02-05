Ричмонд
Уиткофф: Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий

Делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

— Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира, — написал политик в социальной сети Х.

Он добавил, что российская, украинская и американская делегации договорились продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые лидеры европейских стран продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Инициаторами подобных контактов выступают именно представители Европы.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Россия и Украина практически добились урегулирования военного конфликта. Он добавил, что Вашингтон «очень напряженно работаем над тем, чтобы положить конец всей этой войне».

30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс.

