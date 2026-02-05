Ученые создали препарат для «перезагрузки» биологических часов организма

Ученые из Университета Канадзавы в Японии работают над созданием препарата для «перезагрузки» биологических часов организма, их разработка может стать настоящим спасением для людей, которые часто путешествуют, меняя часовые пояса, пишет Daily Mail.
Сообщается, что препарат пока существует под рабочим названием Mic-628, он способен воздействовать на ген Per1, отвечающий за циркадные ритмы — внутренние биологические часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования.
«Мы выявили специфический индуктор Per1, способствующий резкому сдвигу фазы поведенческих ритмов мышей», — заявили ученые.
Они сообщили, что провели испытания на мышах и выяснили, что однократный прием препарата Mic-628 сокращает период перестройки внутренних часов с семи до четырех дней.
«Эти результаты подчеркивают потенциал селективной экспрессии Per в качестве терапевтического подхода к лечению нарушений циркадных ритмов у людей», — говорится в исследовании.
По словам ученых, препарат может стать прототипом «умного лекарства» для коррекции режима при смене часовых поясов или при работе по сменному графику.
Они заявили, что планируют дополнительно изучить безопасность и эффективность препарата в ходе дальнейших исследований на животных и людях.
По мнению экспертов, этот метод может оказаться более эффективным, чем существующие способы перестройки биологических часов, такие как светотерапия или прием мелатонина.
Ранее доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что искусственный свет в темное время суток может нанести серьезный вред сердцу, и рекомендовала постараться наладить здоровый сон.