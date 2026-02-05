Психолог Грекова объяснила, как избежать нервного срыва в пробке

Планирование бытовых задач поможет снизить стресс от внезапно возникшей автомобильной пробки. Такое мнение высказала NEWS.ru клинический психолог Ирина Грекова.
По ее словам, в ситуации, когда время в пути резко увеличивается, полезно рассмотреть альтернативные варианты, например, завершить короткую поездку пешком. Если же оставаться в автомобиле необходимо, освободившееся время можно использовать с пользой — для звонков, прослушивания музыки или решения рабочих вопросов.
Психолог добавила, что важно принять фактор непредсказуемости на дороге, поскольку погодные условия и действия других водителей не поддаются контролю.
