Психолог Грекова объяснила, как избежать нервного срыва в пробке

Психолог Ирина Грекова заявила, что от нервного срыва в пробке может спасти решение бытовых задач.

Источник: Аргументы и факты

Планирование бытовых задач поможет снизить стресс от внезапно возникшей автомобильной пробки. Такое мнение высказала NEWS.ru клинический психолог Ирина Грекова.

По ее словам, в ситуации, когда время в пути резко увеличивается, полезно рассмотреть альтернативные варианты, например, завершить короткую поездку пешком. Если же оставаться в автомобиле необходимо, освободившееся время можно использовать с пользой — для звонков, прослушивания музыки или решения рабочих вопросов.

Психолог добавила, что важно принять фактор непредсказуемости на дороге, поскольку погодные условия и действия других водителей не поддаются контролю.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, как быть, если жена отвернула мужа от его семьи.